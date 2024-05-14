В Україні повністю заборонять рекламу азартних ігор – Данило Гетманцев

Реклама буде заборонена повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах.

Джерело фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді планують повністю заборонити рекламу азартних ігор. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи щодо законопроєкту №9256-д, який розробили з метою боротьби з ігровою залежністю.

«Реклама буде заборонена. Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так», – розповів очільник комітету.

За його словами, введення обмежень для гравців підтримані майже повністю (щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного акаунту).

«Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий). Істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів. І всі вищезазначені обмеження розповсюдженні в рівному ступені на лотереї», – повідомив парламентар.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. 20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену. Також у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

Також зазначимо, що парламентський Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Також Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Зокрема, як повідомили у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

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