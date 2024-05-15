Что является личной частной собственностью жены и мужа: разъяснение Минюста

Согласно Гражданскому кодексу Украины каждый собственник пользуется, распоряжается своим имуществом по своему усмотрению.

Министерство юстиции Украины напомнило, что является личной частной собственностью жены и мужа.

Личная частная собственность – это имущество, принадлежащее только одному из супругов, и на которое не распространяется семейно-правовой принцип общности имущества супругов. Согласно Гражданскому кодексу Украины каждый собственник пользуется, распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Он имеет право совершать в отношении своего имущества какие-либо действия, не противоречащие закону.

Семейный кодекс Украины четко определяет, что является личной частной собственностью жены и мужа, а именно:

- имущество, приобретенное ею, им в брак;

- имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования;

- имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за принадлежащие ей средства ему лично;

- жилье, приобретенное ею, им за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»;

- земельный участок, приобретенный ею, им за время брака в результате приватизации земельного участка, находившегося в нем, его пользовании, или полученный в результате приватизации земельных участков государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, или полученный из земель государственной и коммунальной собственности в пределах норм безвозмездной приватизации, определенных Земельным кодексом Украины;

– вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов;

- премии, награды, которые она получила, он получил за личные заслуги. Суд может признать за вторым супругом право на долю этой премии, награды, если будет установлено, что он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т.п.) способствовал ее получению.

- средства, полученные в качестве возмещения за утрату (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей ему морального вреда.

- выплаты (страховые выплаты и выплаты выкупных сумм), полученные по договорам страхования жизни и здоровья.

Если в приобретение имущества вложены кроме общих средств и денежные средства, принадлежавшие одному из супругов, то доля в этом имуществе, в соответствии с размером взноса, является его личной частной собственностью.

Кроме того, суд может признать личной частной собственностью супруги или супруга имущество, приобретенное ею, им за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

Если вещь, принадлежащая одному из супругов, плодоносит, дает приплод или доход (дивиденды), он является владельцем этих плодов, приплода или дохода (дивидендов).

Тот из супругов, кто является собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей.

При распоряжении своим имуществом собственник обязан учитывать интересы ребенка, других членов семьи, в соответствии с законом имеющих право пользования им.

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