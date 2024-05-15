Практика судов
  1. В Украине

Что является личной частной собственностью жены и мужа: разъяснение Минюста

12:24, 15 мая 2024
Согласно Гражданскому кодексу Украины каждый собственник пользуется, распоряжается своим имуществом по своему усмотрению.
Что является личной частной собственностью жены и мужа: разъяснение Минюста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что является личной частной собственностью жены и мужа.

Личная частная собственность – это имущество, принадлежащее только одному из супругов, и на которое не распространяется семейно-правовой принцип общности имущества супругов. Согласно Гражданскому кодексу Украины каждый собственник пользуется, распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Он имеет право совершать в отношении своего имущества какие-либо действия, не противоречащие закону.

Семейный кодекс Украины четко определяет, что является личной частной собственностью жены и мужа, а именно:

- имущество, приобретенное ею, им в брак;

- имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования;

- имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за принадлежащие ей средства ему лично;

- жилье, приобретенное ею, им за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»;

- земельный участок, приобретенный ею, им за время брака в результате приватизации земельного участка, находившегося в нем, его пользовании, или полученный в результате приватизации земельных участков государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, или полученный из земель государственной и коммунальной собственности в пределах норм безвозмездной приватизации, определенных Земельным кодексом Украины;

– вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов;

- премии, награды, которые она получила, он получил за личные заслуги. Суд может признать за вторым супругом право на долю этой премии, награды, если будет установлено, что он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т.п.) способствовал ее получению.

- средства, полученные в качестве возмещения за утрату (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей ему морального вреда.

- выплаты (страховые выплаты и выплаты выкупных сумм), полученные по договорам страхования жизни и здоровья.

Если в приобретение имущества вложены кроме общих средств и денежные средства, принадлежавшие одному из супругов, то доля в этом имуществе, в соответствии с размером взноса, является его личной частной собственностью.

Кроме того, суд может признать личной частной собственностью супруги или супруга имущество, приобретенное ею, им за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

Если вещь, принадлежащая одному из супругов, плодоносит, дает приплод или доход (дивиденды), он является владельцем этих плодов, приплода или дохода (дивидендов).

Тот из супругов, кто является собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей.

При распоряжении своим имуществом собственник обязан учитывать интересы ребенка, других членов семьи, в соответствии с законом имеющих право пользования им.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет пребывания в зале судебных заседаний не распространяется на потерпевшего – Верховный Суд

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал.

ВСП не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ о количестве отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе

НАБУ поинтересовалось, какое количество рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросил предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы – ВСП рассмотрел его жалобу.

В электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства – реализована новая функция

Сторона процесса будет видеть в своем электронном кабинете документы исполнительного производства и будет считаться соответствующим образом уведомленной о вынесении исполнителем постановления.

Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей

Народные депутаты во главе с Денисом Масловым внесли законопроект, позволяющий Высшей квалификационной комиссии судей получать финансирование от международных партнеров.

Закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти

Кого из местных властей уполномочат на доведение до предприятий распоряжения руководителя ТЦК о вызове военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду