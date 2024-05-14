Вместо Кубракова и Сольского: правительство назначило временных руководителей Мининфраструктуры и Минагрополитики

Временное исполнение обязанностей главы Минагрополитики возложено на заместителя министра Тараса Высоцкого.

На фото: Василий Шкураков и Тарас Высоцкий

Кабинет Министров назначил временных руководителей Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Временно исполнять обязанности главы Мининфраструктуры будет Василий Шкураков, а главы Минагрополитики – заместитель министра Тарас Высоцкий.

Напомним, что Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского

Также Александр Кубраков уволен с должности министра инфраструктуры.

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