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Замість Кубракова і Сольського: уряд призначив тимчасових керівників Мінінфраструктури і Мінагрополітики

13:50, 14 травня 2024
Тимчасове виконання обов'язків очільника Мінагрополітики покладено на заступника міністра Тараса Висоцького.
Замість Кубракова і Сольського: уряд призначив тимчасових керівників Мінінфраструктури і Мінагрополітики
На фото: Василь Шкураков і Тарас Висоцький
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Кабінет Міністрів призначив тимчасових керівників Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тимчасово виконувати обов'язки очільника Мінінфраструктури буде Василь Шкураков, а очільника Мінагрополітики - заступник міністра Тараса Висоцького.

Нагадаємо, що 9 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. 

Також Олександра Кубракова звільнили з посади міністра інфраструктури.

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