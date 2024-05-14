Замість Кубракова і Сольського: уряд призначив тимчасових керівників Мінінфраструктури і Мінагрополітики

Тимчасове виконання обов'язків очільника Мінагрополітики покладено на заступника міністра Тараса Висоцького.

На фото: Василь Шкураков і Тарас Висоцький

Кабінет Міністрів призначив тимчасових керівників Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тимчасово виконувати обов'язки очільника Мінінфраструктури буде Василь Шкураков, а очільника Мінагрополітики - заступник міністра Тараса Висоцького.

Нагадаємо, що 9 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Також Олександра Кубракова звільнили з посади міністра інфраструктури.

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