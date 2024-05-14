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ЄС ухвалив План України в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро

14:05, 14 травня 2024
У 2024 році Україна в межах програми розраховує залучити 16 млрд євро.
ЄС ухвалив План України в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро
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У вівторок, 14 травня, Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Про це повідомили в офіційному прессрелізі Ради ЄС.

Наголошується, що сьогоднішнє рішення дозволить Єврокомісії виділити України до 1,89 мільярда євро попереднього фінансування, доки не почнуться регулярні виплати.

У ЄС також зазначають, що регулярні платежі виплачуватимуться лише за умови «впровадження узгодженої реформи та інвестицій», а також за умови, що Україна продовжуватиме підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цього року Україна в межах програми розраховує залучити 16 млрд євро.

«Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку», — написав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство.

Разом із тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Нагадаємо, План передбачає зокрема те, що у 2026 році набере чинності законодавство про вдосконалення дисциплінарної системи прокурорів та посилення інституційної спроможності, а також прозорого та заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади.  

Крім того, на 2025 рік планується впровадження оплати праці державних службовців на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням; чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, частину (не менше 70%) і варіативну частину (не більше 30%); зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

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