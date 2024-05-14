Львовский футбольный клуб «Карпаты» получил право бронирования от мобилизации

ФК «Карпаты» сочли критически важным для функционирования экономики Украины.

Игроки футбольного клуба "Карпаты" получили право на бронирование от мобилизации. Футбольный клуб сочли критически важным для экономики в особый период. Об этом стало известно из Указа Министерства молодежи и спорта Украины.

Предоставленный статус позволит клубу сохранить 50% военнообязанных работников. Процент тех, кого не мобилизуют, могут увеличить, если клуб докажет эту потребность.

Ранее идентичный статус приобрели клубы УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр-1", "Заря" и "Оболонь".

Отметим, что "Карпаты" досрочно вышли в УПЛ. Сейчас команда занимает первое место в Первой лиге, опережая идущий вторым "Ингульец" на три очка. В

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что работники местного ТЦК задержали футболиста Николая Сираша из ФК «Хуст» и доставили в военкомат.

Позже в ТЦК заявили, что если у спортсмена нет законных оснований и надлежаще оформленной отсрочки, он может быть привлечен к мобилизации.

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