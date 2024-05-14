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Львовский футбольный клуб «Карпаты» получил право бронирования от мобилизации

14:31, 14 мая 2024
ФК «Карпаты» сочли критически важным для функционирования экономики Украины.
Львовский футбольный клуб «Карпаты» получил право бронирования от мобилизации
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Игроки футбольного клуба "Карпаты" получили право на бронирование от мобилизации. Футбольный клуб сочли критически важным для экономики в особый период. Об этом стало известно из Указа Министерства молодежи и спорта Украины.

Предоставленный статус позволит клубу сохранить 50% военнообязанных работников. Процент тех, кого не мобилизуют, могут увеличить, если клуб докажет эту потребность.

Ранее идентичный статус приобрели клубы УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр-1", "Заря" и "Оболонь".

Отметим, что "Карпаты" досрочно вышли в УПЛ. Сейчас команда занимает первое место в Первой лиге, опережая идущий вторым "Ингульец" на три очка. В

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что работники местного ТЦК задержали футболиста Николая Сираша из ФК «Хуст» и доставили в военкомат.

Позже в ТЦК заявили, что если у спортсмена нет законных оснований и надлежаще оформленной отсрочки, он может быть привлечен к мобилизации.

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