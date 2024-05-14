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Документы исполнительного производства из АСИП будут мгновенно направляться в ЕСИТС

14:29, 14 мая 2024
Новый функционал позволит исполнителям ускорить направление документов исполнительного производства, а сторонам будет гарантировать их получение в электронном кабинете ЕСИТС напрямую.
Документы исполнительного производства из АСИП будут мгновенно направляться в ЕСИТС
Фото: court.gov.ua
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Министерство юстиции сообщило, что вместе с Государственным предприятием «Национальные информационные системы», Государственная судебная администрация Украины (далее — ГСА) и Государственным предприятием «Информационные судебные системы», реализовали возможность мгновенного направления документов исполнительного производства из Автоматизированной системы исполнительного производства (далее – АСИП) в Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему (далее – ЕСИТС). Такой функционал позволит исполнителям ускорить направление документов исполнительного производства, а сторонам будет гарантировать их получение в электронном кабинете ЕСИТС напрямую.

В соответствии с частью второй статьи 28 Закона Украины «Об исполнительном производстве» документы исполнительного производства направляются исключительно в электронной форме органам и лицам, имеющим электронные кабинеты в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами. Кроме того, документы исполнительного производства могут быть присланы дополнительно на основании письменного обращения таких лиц по их адресам, указанным в исполнительном документе.

 «При этом сторона, в электронный кабинет которой будут направлены документы исполнительного производства, будет считаться соответствующим образом уведомлена о вынесении исполнителем соответствующего постановления. Процедура регистрации электронного кабинета проста и происходит с помощью квалифицированной электронной подписи как для физических, так и для юридических лиц», – отметил заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Согласно пункту 10 «Положения о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы», утвержденного решением Высшего совета правосудия от 17 августа 2021 № 1845/0/15-21, регистрация электронных кабинетов в ЕСИТС является обязательной для всех юридических лиц, а также для адвокатов, нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, органов государственной власти и других государственных органов, органов местного самоуправления. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС в добровольном порядке.

Кроме того, об этом говорится в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами» от 29 июня 2023 № 3200-ІХ.

Андрей Гайченко отметил, что процесс направления и получения таких документов будет почти мгновенным. Ведь со стороны исполнителя направление будет происходить в момент принятия (подписания) исполнителем документа квалифицированной электронной подписью в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Следовательно, нововведение упростит процедуру своевременного получения важных документов исполнительного производства, в частности, в условиях военного положения. Это пригодится как исполнителям, так и сторонам исполнительного производства и обеспечит экономию времени и избегание расходов на пересылку документов средствами почтовой связи.

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