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По всій Україні з 11:00 до 17:00 скасовані графіки відключення світла, – Укренерго

11:38, 21 травня 2024
Сонячні електростанції активізували роботу, а також запланований імпорт з 5 країн.
По всій Україні з 11:00 до 17:00 скасовані графіки відключення світла, – Укренерго
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У вівторок, 21 травня, з 11:00 до 17:00 обмеження споживання було скасовано завдяки активізації роботи сонячних електростанцій та імпорту електроенергії з п'яти країн. Це стало можливим через зменшення хмарності по всій країні, що дозволило промисловим і даховим сонячним електростанціям збільшити обсяги виробництва та зменшити дефіцит в енергосистемі. Також українська енергосистема отримує надлишки електроенергії з Польщі.

«Сонячні електростанції активізували роботу. З 11:00 до 17:00 обмеження споживання скасовані в усіх регіонах. Запланований імпорт з 5 країн», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять перенести використання енергоємних приладів на денні години, щоб зменшити навантаження на енергосистему у вечірній час. Відключення будуть застосовуватися для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

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