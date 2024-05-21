По всей Украине с 11:00 до 17:00 отменены графики отключения света, - Укрэнерго

Солнечные электростанции активизировали работу, а также запланирован импорт из 5 стран.

Во вторник, 21 мая, с 11:00 до 17:00 ограничения потребления были отменены благодаря активизации работы солнечных электростанций и импорта электроэнергии из пяти стран. Это стало возможным из-за уменьшения облачности по всей стране, что позволило промышленным и крышным солнечным электростанциям увеличить объемы производства и уменьшить дефицит в энергосистеме. Также украинская энергосистема получает излишки электроэнергии из Польши.

«Солнечные электростанции активизировали работу. С 11:00 до 17:00 ограничения потребления отменены во всех регионах. Запланирован импорт из 5 стран", - говорится в сообщении.

Граждан просят перенести использование энергоемких приборов на дневные часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в вечернее время. Отключения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

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