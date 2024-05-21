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Суспільне выходит из марафона «Единые новости», расширяя собственное вещание

11:24, 21 мая 2024
Суспільне Мовлення будет транслироваться на общенациональном телеканале Первый.
Суспільне выходит из марафона «Единые новости», расширяя собственное вещание
Фото: ukrinform.com
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Со вторника, 21 мая, Суспільне начинает собственное вещание на Первом канале. Об этом говорится в сообщении Суспільного.

Отмечается, что в рамках марафона «Единые новости» Суспільне Мовлення, институция, имеющая особый юридический статус, обеспечит производство собственной части информационного марафона, транслируемого на общенациональном телеканале Первый.

«Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона «Единые новости #UАразом». Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране», - заявил председатель правления Суспільного Вещания Николай Чернотицкий.

Участники марафона заключили Дополнительное соглашение к Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве по внедрению нового подхода для расширения возможностей реализации единой информационной политики Украины в условиях военного положения и обеспечения круглосуточного информационного марафона «Единые новости #UАразом» от 30 мая 2022 года.

«На мой взгляд, это цивилизованный «развод», которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решение Совета безопасности. Команда Общественного готова к возобновлению круглосуточной речи на Первом. Надеюсь, у нас все получится», – сказала в комментарии «Детектору медиа» председатель наблюдательного совета Светлана Остапа.

 Круглосуточное вещание в рамках собственного марафона канал начнет сегодня в 15:00.

Ранее сообщалось, что работники телемарафона «Единые новости» получили бронь от мобилизации.

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