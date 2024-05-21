Суспільне виходить з марафону «Єдині новини», розширюючи власне мовлення

Суспільне Мовлення транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

Фото: ukrinform.com

З вівторка, 21 травня, Суспільне розпочинає власне мовлення на Першому каналі. Про це йдеться в повідомленні Суспільного.

Зазначається, що в рамках марафону «Єдині новини» Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

«Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом». Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», - заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом» від 30 травня 2022 року.

«На мій погляд, це цивілізоване «розлучення», якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде», – сказала у коментарі «Детектору медіа» голова наглядової ради Світлана Остапа.

Цілодобове мовлення у рамках власного марафону канал розпочне сьогодні о 15:00.

Раніше ми писали, що працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації.

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