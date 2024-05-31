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$2000 хабаря за повернення евакуйованої мобільної кав’ярні: судитимуть посадовця КП «Київблагоустрій»

22:54, 31 травня 2024
Посадовець також вимагав «данину» за безперешкодну роботу кав’яень.
$2000 хабаря за повернення евакуйованої мобільної кав’ярні: судитимуть посадовця КП «Київблагоустрій»
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадовця комунального підприємства «Київблагоустрій».

Як повідомила Київська міська прокуратура, за повернення шести мобільних кав’ярень з майданчика потрібно було заплатити завідувачу майданчика зберігання безхазяйного майна КП «Київблагоустрій» 2000 доларів США. Надалі, щоб такі кав’ярні безперешкодно працювали у місті, власник майданчика пропонував з його допомогою домовитись з директором КП «Київблагоустрій» за щомісячну оплату в 10 тисяч гривень за одну кав’ярню на колесах.

У січні чоловіка затримали під час отримання 100 000 гривень. В таку суму він оцінив розміщення 10 кав’ярень.

Його судитимуть за одержання неправомірної вигоди за повернення мобільної кав’ярні з майданчика для зберігання безхазяйного майна КП «Київблагоустрій» та підбурення до надання неправомірної вигоди керівнику КП «Київблагоустрій» за безперешкодне розміщення десяти пересувних кав’ярень на території міста Києва.

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