$2000 взятки за возвращение эвакуированного мобильного кафе: будут судить чиновника КП «Киевблагоустройство»

Чиновник также требовал «дань» за беспрепятственную работу кафе.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении чиновника коммунального предприятия «Киевблагоустройство».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, за возврат шести мобильных кафе с площадки нужно было заплатить заведующему площадкой хранение бесхозного имущества КП «Киевблагоустройство» 2000 долларов США. В дальнейшем, чтобы такие кафе беспрепятственно работали в городе, владелец площадки предлагал с его помощью договориться с директором КП «Киевблагоустройство» за ежемесячную оплату в 10 тысяч гривен за одно кафе на колесах.

В январе мужчину задержали при получении 100 000 гривен. В такую ​​сумму он оценил размещение 10 кафе.

Его будут судить за получение неправомерной выгоды за возврат мобильной кофейни с площадки для хранения бесхозного имущества КП «Киевблагоустройство» и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды руководителю КП «Киевблагоустройство» за беспрепятственное размещение десяти передвижных кафе на территории города Киева.

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