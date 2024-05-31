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Германия разрешила Украине бить по рф своим оружием: это касается приграничья с Харьковщиной

12:36, 31 мая 2024
Украина будет использовать немецкое оружие «в соответствии с международным правом» для защиты Харькова.
Германия разрешила Украине бить по рф своим оружием: это касается приграничья с Харьковщиной
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Германия разрешила Украине атаковать цели на территории рф немецким оружием, но есть условие. Об этом пишет Der Spiegel.

Решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

Украине разрешили наносить удары немецким оружием для защиты от российских атак в приграничном районе вокруг Харькова в соответствии с международным правом.

"Германия согласилась с Украиной, что оружие, которое мы поставляем, будет использоваться в соответствии с международным правом. Вместе мы убеждены, что Украина имеет право по международному праву защищаться от этих атак", - заявил спикер правительства Штеффен Хебештрайт.

Напомним, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

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