Німеччина дозволила Україні бити по рф своєю зброєю: це стосується прикордоння із Харківщиною

Україна використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту Харкова.

Німеччина дозволила Україні атакувати цілі на території рф німецькою зброєю, але є умова. Про це пише Der Spiegel.

Зазначається, що рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

Україні дозволили завдавати ударів німецькою зброєю для захисту від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова відповідно до міжнародного права.

"Німеччина погодилася з Україною, що зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права. Разом ми переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак", - заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями.

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