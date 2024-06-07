В Ізюмі чоловік на цвинтарі наступив на міну, в результаті чого стався вибух

Чоловіку довелося ампутувати стопу.

У місті Ізюм Харківської області стався вибух, в результаті якого чоловік отримав серйозні травми, зокрема ампутацію правої стопи. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією від рятувальників, чоловік перебував на міському цвинтарі, де, наступив на протипіхотну міну «Пелюстка», в результаті чого стався вибух. Його госпіталізували до лікарні, де було виявлено ампутацію правої стопи.

Нагадаємо, що цвинтар у Ізюмі залишається закритим для відвідувачів з початку війни через мінування території протипіхотними мінами «Пелюстка». Це не перший випадок підриву мінами цивільних осіб на цьому цвинтарі, який залишається небезпечним місцем через щільне мінування російськими силами.

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