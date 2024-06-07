В Изюме мужчина на кладбище наступил на мину, в результате чего произошел взрыв

Мужчине пришлось ампутировать стопу.

В городе Изюм Харьковской области произошел взрыв, в результате которого мужчина получил серьезные травмы, в частности ампутацию правой стопы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации от спасателей, мужчина находился на городском кладбище, где, наступил на противопехотную мину «Лепесток», в результате чего произошел взрыв. Его госпитализировали в больницу, где была обнаружена ампутация правой стопы.

Напомним, что кладбище в Изюме остается закрытым для посетителей с начала войны из-за минирования территории противопехотными минами «Лепесток». Это не первый случай подрыва минами гражданских лиц на этом кладбище, которое остается опасным местом из-за плотного минирования российскими силами.

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