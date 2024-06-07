$10 000 за решение земельного вопроса: в Киевской области депутат горсовета погорел на взятке

Депутат был задержан «на горячем» во время получения денег и передачи решения сессии горсовета.

В Киевской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении депутату Мироновского городского совета Обуховского района. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды, передает Киевская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что используя свой статус депутата местного совета и полномочия члена земельной комиссии, подозреваемый обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.

Это обошлось предпринимателю в 10 тыс. долларов США.

Депутат был задержан «на горячем» во время получения денег и передачи решения сессии горсовета.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 450 тыс. грн залога.

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