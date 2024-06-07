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$10 000 за вирішення земельного питання: на Київщині депутат міськради погорів на хабарі

07:18, 7 червня 2024
Депутата затримали «на гарячому» під час отримання грошей та передачі рішення сесії міськради.
$10 000 за вирішення земельного питання: на Київщині депутат міськради погорів на хабарі
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На Київщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру депутату Миронівської міської ради Обухівського району. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди, передає Київська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, підозрюваний обіцяв підприємцю посприяти в позитивному вирішенні питання про отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.

Це коштувало підприємцю 10 тис. доларів США.

Депутата затримали «на гарячому» під час отримання грошей та передачі рішення сесії міськради.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 450 тис. грн застави.

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