Випадково висмикнув чеку гранати: у Луцьку у відділенні «Нової пошти» пролунав вибух

У Луцьку чоловік випадково підірвав гранату.

Фото ілюстративне

У неділю, 9 червня, у Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух у відділенні «Нової пошти». Про це повідомив «12 канал».

У поліції розповіли, чоловік замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні «Нової пошти». Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат - і та вибухнула.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.

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