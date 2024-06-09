Случайно выдернул чеку гранаты: в Луцке в отделении «Новой почты» прогремел взрыв

В Луцке мужчина случайно взорвал гранату.

Фото иллюстративное

В воскресенье, 9 июня, в Луцке на проспекте Соборности прогремел взрыв в отделении «Новой почты». Об этом сообщил «12 канал».

В полиции рассказали, мужчина заказал в интернете три пиротехнических имитационных гранаты. Получив посылку, решил осмотреть ее в отделении «Новой почты». Не соблюдая правил обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат - и та взорвалась.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его здоровью угроз нет. Персонал почты не пострадал.

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