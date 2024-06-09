Переправляли уклонистов за границу: в Одесской области разоблачили двух иностранцев

Жители Молдовы организовали канал переправки уклонистов за границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщили, что задержали двух граждан Молдовы, пытавшихся переправить в свою страну 19-летнего украинца.

Пограничники получили информацию о движении неизвестных в сторону государственной границы и подняли в небо беспилотника.

«Услышав характерный звук дрона, проводник и «клиент» скрылись под кустом, но это им не помогло из-за мобильности действий охранников государственной границы», - сообщили пограничники.

Как выяснилось, мать украинца после успешного трансфера ее сына в Молдову должна была перевести 1,5 тысячи долларов США дельцу из соседней страны. Последний приехал со своим товарищем - водителем, роль которого заключалась не только в подвозе организатора в Украину и обратно, но и в подвозе «клиента» к границе.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». В отношении двух иностранцев направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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