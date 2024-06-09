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Прибор учета на счетчике электроэнергии: как правильно установить и о чем следует помнить

16:13, 9 июня 2024
Требования к счетчику электроэнергии.
Прибор учета на счетчике электроэнергии: как правильно установить и о чем следует помнить
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«Закарпатьеоблэнерго» напоминает украинцам, что все счетчики электроэнергии должны отвечать конкретным государственным требованиям. Это необходимо для оптимальной работы устройства.

Счетчики электроэнергии должны отвечать следующим требованиям:

  • Для учета электрической энергии в целях проведения коммерческих расчетов должны использоваться средства учета, прошедшие поверку или государственную метрологическую аттестацию.
  • Согласно нормативным документам, каждый установленный прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом органа государственной проверки, а на клеммной крышке – пломбу организации, поставляющей электроэнергию.
  • Устройство учета, устанавливаемое у потребителя, не должно иметь внешних механических повреждений: кожуха, крышки зажимной коробки или других дефектов и повреждений, которые могут повлиять на дальнейшую работу счетчика электроэнергии.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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