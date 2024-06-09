Прибор учета на счетчике электроэнергии: как правильно установить и о чем следует помнить

«Закарпатьеоблэнерго» напоминает украинцам, что все счетчики электроэнергии должны отвечать конкретным государственным требованиям. Это необходимо для оптимальной работы устройства.
Счетчики электроэнергии должны отвечать следующим требованиям:
Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.
Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.
Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.
А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.
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