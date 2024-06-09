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Смерть мужчины после визита в ТЦК в Житомирской области: военные рассказали новые детали и начали служебное расследование

14:25, 9 июня 2024
Продолжается служебное расследование смерти мужчины после посещения ТЦК в городе Барановка Житомирской области.
Смерть мужчины после визита в ТЦК в Житомирской области: военные рассказали новые детали и начали служебное расследование
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Как сообщалось, в Житомирской области в территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина. В ТЦК его смерть связывают с приступом эпилепсии из-за злоупотребления алкоголем.

Начальник Житомирского областного ТЦК и СП приказал назначить служебное расследование смерти военнообязанного после посещения центра в городе Барановка.

«28 мая военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с состоянием прибывшего принято решение отправить указанного гражданина на дом. Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие в результате употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил по телефону родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись», — рассказали в ТЦК.

Уже утром 29 мая у мужчины произошло первое эпилептическое нападение, во время которого он упал на кафельный пол спиной и ударился головой, рассказали в Житомирском областном ТЦК. Ему оказали к медицинской помощи, вызвали скорую, но вскоре произошло второе эпилептическое приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного.

Через четыре дня в больнице, 2 июня, мужчина скончался. Полученные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Также предварительно установили, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказании медицинской помощи, говорят в ТЦК.

В ТЦК со ссылкой на свидетелей говорили, что до посещения военкомата мужчина несколько дней злоупотреблял алкоголем и имел легкие травмы. Также заявляли, что следователи на месте инцидента квалифицировали случай как самоувечье и отметили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывали.

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