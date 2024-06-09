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Поставляли наркотики в колонию в Дрогобыче: будут судить организованную группу

15:37, 9 июня 2024
Обвиняемые организовали трафик поставки и сбыта бупренорфина среди наркозависимых в месте лишения свободы.
Поставляли наркотики в колонию в Дрогобыче: будут судить организованную группу
Иллюстративное фото из открытых источников
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Во Львовской области будут судить организованную группу, которая поставляла наркотики в колонию в Дрогобыче. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти членов организованной группы. Им инкриминировано незаконное приобретение, перевозка, хранение и сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Установлено, что в Дрогобыче обвиняемые организовали трафик поставки и сбыта бупренорфина среди наркозависимых в месте лишения свободы.

Для этого находившиеся на свободе трое участников организованной группы поставляли «товар» организатору и еще одному осужденному в тюрьму. Доставляли наркотические средства, опрокидывая их через охраняемый периметр колонии.

Отмечается, что еженедельно поступало ориентировочно 30 наркосодержащих таблеток. Стоимость одной составила около 1600 грн.

Разоблачена преступная схема при передаче дежурной партии в место лишения свободы.

По результатам проведенных обысков, у фигурантов обнаружены и изъяты наркотические средства, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Мужчины, доставлявшие запрещенное вещество в тюрьму, находятся под стражей.

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