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Постачали наркотики у колонію в Дрогобичі: судитимуть організовану групу

15:37, 9 червня 2024
Обвинувачені організували трафік постачання та збуту бупренорфіну серед наркозалежних у місці позбавлення волі.
Постачали наркотики у колонію в Дрогобичі: судитимуть організовану групу
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Львівщині судитимуть організовану групу, яка постачала наркотики у колонію в Дрогобичі. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи. Їм інкриміновано незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

Встановлено, що у Дрогобичі обвинувачені організували трафік постачання та збуту бупренорфіну серед наркозалежних у місці позбавлення волі.

Для цього троє учасників організованої групи, які перебували на волі, постачали «товар» організатору та ще одному засудженому в тюрму. Доставляли наркотичні засоби, перекидаючи їх через охоронюваний периметр колонії.

Зазначається, що щотижня надходило орієнтовно 30 нарковмісних пігулок. Вартість однієї становила приблизно 1600 грн.

Викрито злочинну схему під час передачі чергової партії в місце позбавлення волі.

За наслідками проведених обшуків, у фігурантів виявлено та вилучено наркотичні засоби, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Чоловіки, що доставляли заборонену речовину у в’язницю, перебувають під вартою.

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