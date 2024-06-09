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Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: військові розповіли нові деталі та розпочали службове розслідування

14:25, 9 червня 2024
Триває службове розслідування щодо смерті чоловіка після відвідування ТЦК в місті Баранівка Житомирській області.
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: військові розповіли нові деталі та розпочали службове розслідування
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Як повідомлялося, на Житомирщині в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. У ТЦК його смерть повʼязують із нападом епілепсії через зловживання алкоголем.

Начальник Житомирського обласного ТЦК та СП наказав призначити службове розслідування щодо смерті військовозобовʼязаного після відвідування центру в місті Баранівка.

«28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися», — розповіли у ТЦК.

Вже зранку 29 травня у чоловіка трапився перший епілептичний напад, під час якого він упав на кахельну підлогу спиною і вдарився головою, розповіли у Житомирському обласному ТЦК. Йому надали домедичну допомогу, викликали швидку, але невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобовʼязаного.

Через чотири дні у лікарні, 2 червня, чоловік помер. Отримані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також попередньо встановили, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів і надання домедичної допомоги, кажуть у ТЦК.

У ТЦК з посиланням на свідків казали, що до відвідин військкомату чоловік кілька днів зловживав алкоголем і мав легкі травми. Також заявляли, що слідчі на місці інциденту кваліфікували випадок як самокаліцтво і зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинили.

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