Прилад обліку на лічильнику електроенергії: як правильно встановити та про що слід пам’ятати

Вимоги до лічильника електроенергії.

«Закарпаттяобленерго» нагадує українцям, що всі лічильники електроенергії повинні відповідати конкретним державним вимогам. Це потрібно для оптимальної роботи пристрою.

Лічильники електроенергії повинні відповідати таким вимогам:

Для обліку електричної енергії з метою проведення комерційних розрахунків мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Згідно з нормативними документами, кожен встановлений прилад обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу державної перевірки, а на клемній кришці – пломбу організації, яка постачає електроенергію.

Прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на подальшу роботу лічильника електроенергії.

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