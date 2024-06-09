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Прилад обліку на лічильнику електроенергії: як правильно встановити та про що слід пам’ятати

16:13, 9 червня 2024
Вимоги до лічильника електроенергії.
Прилад обліку на лічильнику електроенергії: як правильно встановити та про що слід пам’ятати
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«Закарпаттяобленерго» нагадує українцям, що всі лічильники електроенергії повинні відповідати конкретним державним вимогам. Це потрібно для оптимальної роботи пристрою.

Лічильники електроенергії повинні відповідати таким вимогам:

  • Для обліку електричної енергії з метою проведення комерційних розрахунків мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.
  • Згідно з нормативними документами, кожен встановлений прилад обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу державної перевірки, а на клемній кришці – пломбу організації, яка постачає електроенергію.
  • Прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на подальшу роботу лічильника електроенергії.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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