Практика судів
  1. В Україні

Переправляли ухилянтів за кордон: на Одещині викрили двох іноземців

16:31, 9 червня 2024
Жителі Молдови організували канал переправляння ухилянтів за кордон.
Переправляли ухилянтів за кордон: на Одещині викрили двох іноземців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомили, що затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити до своєї країни 19-річного українця.

Прикордонники отримали інформацію про рух невідомих в бік державного кордону і підняли в небо безпілотника.

«Почувши характерний звук дрона, провідник та «клієнт» сховались під кущем, але це їм не допомогло через мобільність дій охоронців державного кордону», - повідомили прикордонники.

Як з’ясувалося, матір українця після успішного трансферу її сина до Молдови мала б переказати 1,5 тисячі доларів США ділку з сусідньої країни. Останній приїхав зі своїм товаришем - водієм, роль якого полягала не тільки у підвезенні організатора в Україну та у зворотному напрямку, а й у підвезені «клієнта» до кордону.

Наразі відносно чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Стосовно двох іноземців направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

Верховна Рада ратифікувала Угоду про План Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть

Тому вільно виїжджати за кордон такі чоловіки більше не зможуть.

Студента іноземного вишу забрали до ТЦК і зарахували до списків особового складу за один день – суд визнав незаконними дії ТЦК

Студент апелював до того, що навчається за кордоном та має відстрочку, а також визнаний обмежено придатним, але його забрали до ТЦК – суд визнав незаконним рішення щодо призову.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва