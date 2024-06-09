Переправляли ухилянтів за кордон: на Одещині викрили двох іноземців

Жителі Молдови організували канал переправляння ухилянтів за кордон.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомили, що затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити до своєї країни 19-річного українця.

Прикордонники отримали інформацію про рух невідомих в бік державного кордону і підняли в небо безпілотника.

«Почувши характерний звук дрона, провідник та «клієнт» сховались під кущем, але це їм не допомогло через мобільність дій охоронців державного кордону», - повідомили прикордонники.

Як з’ясувалося, матір українця після успішного трансферу її сина до Молдови мала б переказати 1,5 тисячі доларів США ділку з сусідньої країни. Останній приїхав зі своїм товаришем - водієм, роль якого полягала не тільки у підвезенні організатора в Україну та у зворотному напрямку, а й у підвезені «клієнта» до кордону.

Наразі відносно чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Стосовно двох іноземців направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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