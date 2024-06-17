«Таксі» до кордону для ухилянтів: на Одещині затримали перевізника та пасажирів

Пасажирами 24-річного «таксиста» були мешканці Одеської, Луганської та Донецької областей.

Фото: dpsu.gov.ua

На автодорозі «Одеса-Рені» прикордонники зупинили водія, який намагався доставити до українсько-молдовського кордону чоловіків призовного віку. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Пасажирами 24-річного «таксиста» були мешканці Одеської, Луганської та Донецької областей, які відшукали через мережу Інтернет послуги закордонного трансферу.

Отримавши інструкції, чоловіки прибули до міста Одеса, де на них очікував водій легковика. Загальна вартість подорожі складала від 3 до 5 тис. доларів США з кожного. Діючи в змові з онлайн-організаторами, перевізник отримав свій відсоток у розмірі $500.

Відносно водія направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

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