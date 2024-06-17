«Такси» к границе для уклонистов: в Одесской области задержали перевозчика и пассажиров

Пассажирами 24-летнего «таксиста» были жители Одесской, Луганской и Донецкой областей.

Фото: dpsu.gov.ua

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На автодороге «Одесса-Рени» пограничники остановили водителя, пытавшегося доставить на украинско-молдавскую границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пассажирами 24-летнего «таксиста» были жители Одесской, Луганской и Донецкой областей, разыскавшие через сеть Интернет услуги зарубежного трансфера.

Получив инструкции, мужчины прибыли в город Одесса, где их ожидал водитель легковушки. Общая стоимость поездки составляла от 3 до 5 тыс. долларов США с каждого. Действуя в сговоре с онлайн организаторами, перевозчик получил свой процент в размере $500.

В отношении водителя направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.

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