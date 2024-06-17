Практика судов
  1. В Украине

«Такси» к границе для уклонистов: в Одесской области задержали перевозчика и пассажиров

15:45, 17 июня 2024
Пассажирами 24-летнего «таксиста» были жители Одесской, Луганской и Донецкой областей.
«Такси» к границе для уклонистов: в Одесской области задержали перевозчика и пассажиров
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На автодороге «Одесса-Рени» пограничники остановили водителя, пытавшегося доставить на украинско-молдавскую границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пассажирами 24-летнего «таксиста» были жители Одесской, Луганской и Донецкой областей, разыскавшие через сеть Интернет услуги зарубежного трансфера.

Получив инструкции, мужчины прибыли в город Одесса, где их ожидал водитель легковушки. Общая стоимость поездки составляла от 3 до 5 тыс. долларов США с каждого. Действуя в сговоре с онлайн организаторами, перевозчик получил свой процент в размере $500.

В отношении водителя направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В решении предусмотрено, что Аудиторский совет состоит из 3 членов и базируется в Брюсселе, а помогает ему в работе находящийся в Киеве секретариат.

Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно

Офис Президента и международные партнеры настаивают на том, чтобы съезд судей состоялся осенью 2024 года.

Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

С 18 июня в Украине должен появиться электронный военный билет с QR-кодом

Электронный военно-учетный документ должен заработать с 18 июня.

Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду