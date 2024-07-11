Фінансову системи України адаптують до інклюзивних стандартів

Рекомендації затвердило Правління НБУ та вони вже були передані фінансовим установам.

Фото: facebook.com/pyshnyy/

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що для банків та небанківських установ розроблені детальні Методичні рекомендації з правил інклюзивного надання фінансових послуг.

«Це, можна сказати, базові принципи й норми, без дотримання яких неможлива подальша розбудова безбар’єрної інклюзивної фінансової системи, – зрозумілі та однакові для всіх», - заявив він.

За словами голови НБУ, вони розроблені після детального вивчення командою потреб, які виникають у людей різних вікових груп, людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, та інших маломобільних груп населення.

«Попередньо ми також спілкувалися з фінансовим сектором, щоб почути їхні думки та ідеї. Впровадження рекомендацій зробить фінансові послуги фізично та інформаційно доступними для кожної з категорій населення», - сказав Пишний.

Він зазначив, що це питання не лише відповідного оснащення відділень чи, наприклад, оновлення онлайн-банкінгу. Насамперед – це питання формування певної корпоративної культури в колективах, яка закріпить принципи безбар’єрності, рівності та толерантності й заповнить, де потрібно, існуючі прогалини в знаннях щодо того, як коректно та з повагою взаємодіяти з людьми з інвалідністю.

В рекомендаціях виділили цілі, яких мають досягти банки та небанківські фінустанови, головна з яких – нульова толерантність до будь-яких форм дискримінації споживача за соціальними, фізичними, функціональними чи іншими ознаками.

Також Пишний додав, що водночас паралельно потрібно:

забезпечити фізичну доступність приміщень та устаткування для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

організувати систему дистанційного обслуговування з функціональністю, аналогічній наявній під час фізичного відвідування приміщення установи;

упровадити безперешкодні процедури та порядки стосовно споживача під час встановлення ділових відносин і надання фінансових послуг.

Фінустановам доведеться по-новому оцінити усі свої сервіси/приміщення/правила спілкування.

«Ми закликаємо відмовитися від формального підходу до обслуговування клієнтів, які мають інвалідність», - заявив він.

Як орієнтири для того, щоб банки та небанківські фінустанови якомога швидше привели свою роботу у відповідність до потреб інклюзивної системи, в рекомендаціях надаватимуться чек-листи для перевірки доступності приміщень та орієнтовний план заходів для їх адаптації відповідно до потреб людей з інвалідністю, а також інклюзивної привітності працівника установи та поради з комфортного обслуговування людей з різними порушеннями функцій органів і систем організму.

Рекомендації затверджені Правлінням НБУ та вже передані установам.

«Наразі документ має рекомендаційний характер, але я впевнений, що фінансова спільнота об’єднається навколо ідеї розбудови найінклюзивнішої системи», - резюмував голова НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.