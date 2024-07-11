Практика судів
  1. В Україні

Фінансову системи України адаптують до інклюзивних стандартів

12:38, 11 липня 2024
Рекомендації затвердило Правління НБУ та вони вже були передані фінансовим установам.
Фінансову системи України адаптують до інклюзивних стандартів
Фото: facebook.com/pyshnyy/
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що для банків та небанківських установ розроблені детальні Методичні рекомендації з правил інклюзивного надання фінансових послуг.

«Це, можна сказати, базові принципи й норми, без дотримання яких неможлива подальша розбудова безбар’єрної інклюзивної фінансової системи, – зрозумілі та однакові для всіх», - заявив він.

За словами голови НБУ, вони розроблені після детального вивчення командою потреб, які виникають у людей різних вікових груп, людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, та інших маломобільних груп населення.

«Попередньо ми також спілкувалися з фінансовим сектором, щоб почути їхні думки та ідеї. Впровадження рекомендацій зробить фінансові послуги фізично та інформаційно доступними для кожної з категорій населення», - сказав Пишний.

Він зазначив, що це питання не лише відповідного оснащення відділень чи, наприклад, оновлення онлайн-банкінгу. Насамперед – це питання формування певної корпоративної культури в колективах, яка закріпить принципи безбар’єрності, рівності та толерантності й заповнить, де потрібно, існуючі прогалини в знаннях щодо того, як коректно та з повагою взаємодіяти з людьми з інвалідністю.

В рекомендаціях виділили цілі, яких мають досягти банки та небанківські фінустанови, головна з яких – нульова толерантність до будь-яких форм дискримінації споживача за соціальними, фізичними, функціональними чи іншими ознаками.

Також Пишний додав, що водночас паралельно потрібно:

  • забезпечити фізичну доступність приміщень та устаткування для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • організувати систему дистанційного обслуговування з функціональністю, аналогічній наявній під час фізичного відвідування приміщення установи;
  • упровадити безперешкодні процедури та порядки стосовно споживача під час встановлення ділових відносин і надання фінансових послуг.

Фінустановам доведеться по-новому оцінити усі свої сервіси/приміщення/правила спілкування.

«Ми закликаємо відмовитися від формального підходу до обслуговування клієнтів, які мають інвалідність», - заявив він.

Як орієнтири для того, щоб банки та небанківські фінустанови якомога швидше привели свою роботу у відповідність до потреб інклюзивної системи, в рекомендаціях надаватимуться чек-листи для перевірки доступності приміщень та орієнтовний план заходів для їх адаптації відповідно до потреб людей з інвалідністю, а також інклюзивної привітності працівника установи та поради з комфортного обслуговування людей з різними порушеннями функцій органів і систем організму.

Рекомендації затверджені Правлінням НБУ та вже передані установам.

«Наразі документ має рекомендаційний характер, але я впевнений, що фінансова спільнота об’єднається навколо ідеї розбудови найінклюзивнішої системи», - резюмував голова НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва