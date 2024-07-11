Финансовую систему Украины адаптируют к инклюзивным стандартам

Рекомендации утвердило Правление НБУ и они уже переданы финансовым учреждениям.

Фото: facebook.com/pyshnyy/

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что для банков и небанковских учреждений разработаны детальные Методические рекомендации по правилам инклюзивного предоставления финансовых услуг.

«Это, можно сказать, базовые принципы и нормы, без соблюдения которых невозможно дальнейшее развитие безбарьерной инклюзивной финансовой системы, – понятны и одинаковы для всех», - заявил он.

По словам главы НБУ, они разработаны после детального изучения командой потребностей, возникающих у людей разных возрастов, людей с инвалидностью, в том числе ветеранов, и других маломобильных групп населения.

«Предварительно мы также общались с финансовым сектором, чтобы услышать их мнения и идеи. Внедрение рекомендаций сделает финансовые услуги физически и информационно доступными каждой из категорий населения», - сказал Пышный.

Он отметил, что это вопрос не только соответствующего оснащения отделений или, например, обновления онлайн-банкинга. Прежде всего, это вопрос формирования определенной корпоративной культуры в коллективах, которая закрепит принципы безбарьерности, равенства и толерантности и заполнит, где нужно, существующие пробелы в знаниях о том, как корректно и с уважением взаимодействовать с людьми с инвалидностью.

В рекомендациях выделили цели, которых должны достичь банки и небанковские финучреждения, главное из которых – нулевая толерантность к любым формам дискриминации потребителя по социальным, физическим, функциональным или другим признакам.

Также Пышный добавил, что одновременно параллельно нужно:

обеспечить физическую доступность помещений и оборудования людям с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

организовать систему дистанционного обслуживания с функциональностью, аналогичной имеющемуся во время физического посещения помещения;

внедрить беспрепятственные процедуры и порядки по отношению к потребителю при установлении деловых отношений и предоставлении финансовых услуг.

Финучреждениям придется по-новому оценить все свои сервисы/помещения/правила общения.

«Мы призываем отказаться от формального подхода к обслуживанию клиентов с инвалидностью», - заявил он.

Как ориентиры для того, чтобы банки и небанковские финучреждения как можно скорее привели свою работу в соответствие с потребностями инклюзивной системы, в рекомендациях будут предоставляться чек-листы для проверки доступности помещений и ориентировочный план мер по их адаптации в соответствии с потребностями людей с инвалидностью, а также инклюзивного приветливости работника учреждения и советы по комфортному обслуживанию людей с разными нарушениями функций органов и систем организма.

Рекомендации утверждены Правлением НБУ и уже переданы учреждениям.

«Пока документ носит рекомендательный характер, но я уверен, что финансовое сообщество объединится вокруг идеи развития самой инклюзивной системы», - резюмировал глава НБУ.

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