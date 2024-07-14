Грошова компенсація за невикористану відпустку: правила та умови виплати

При нараховуванні компенсації враховується багато деталей: від стажу роботи до кількості вихідних днів у відповідний період.

Умови життя часто призводять до нестандартних ситуацій, які впливають на робочі умови та фінансові питання. Однією з таких ситуацій є необхідність у грошовій компенсації за невикористані дні щорічної відпустки. Законодавство передбачає деякі випадки, коли це можливо.

Згідно з чинним законодавством, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки є обов'язковою у таких ситуаціях:

Звільнення працівника: у випадку звільнення працівника, роботодавець зобов'язаний виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також за додаткову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Переведення на інше підприємство: у разі переведення працівника на інше підприємство, за його бажанням грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки перераховується на рахунок нового підприємства. Проте це правило не стосується дитячої відпустки — її компенсація виплачується працівникові на руки в день звільнення з попереднього місця роботи.

Смерть працівника: у випадку смерті працівника, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та відпустки на дітей виплачується його спадкоємцям.

Згідно з законом, працівник може подати заяву на отримання грошової компенсації за частину невикористаної щорічної відпустки, і керівник зобов'язаний видати наказ про її виплату при виконанні всіх законодавчих вимог.

Однак для отримання компенсації за невикористані дні щорічної відпустки працівник повинен мати нараховані не менше 24 календарних днів відпустки за рік. Виплата компенсації може здійснюватися разом із зарплатою за місяць, коли її нарахували, а для звільнених працівників — у день звільнення.

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