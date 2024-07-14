Денежная компенсация за неиспользованный отпуск: правила и условия выплаты

При начислении компенсации учитывается много деталей: от стажа работы до количества выходных дней в соответствующий период.

Условия жизни часто приводят к нестандартным ситуациям, которые влияют на рабочие условия и финансовые вопросы. Одной из таких ситуаций является необходимость в денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Законодательство предусматривает некоторые случаи, когда это возможно.

Согласно действующему законодательству, денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска является обязательной в следующих ситуациях:

Увольнение работника: в случае увольнения работника, работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Перевод на другое предприятие: в случае перевода работника на другое предприятие, по его желанию денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска перечисляется на счет нового предприятия. Однако это правило не касается детского отпуска - его компенсация выплачивается работнику на руки в день увольнения с предыдущего места работы.

Смерть работника: в случае смерти работника, денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска и отпуска на детей выплачивается его наследникам.

Согласно закону, работник может подать заявление на получение денежной компенсации за часть неиспользованного ежегодного отпуска, и руководитель обязан издать приказ о ее выплате при выполнении всех законодательных требований.

Однако для получения компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска работник должен иметь начисленные не менее 24 календарных дней отпуска за год. Выплата компенсации может осуществляться вместе с зарплатой за месяц, когда ее начислили, а для уволенных работников - в день увольнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.