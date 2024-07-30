На кордоні Румунією знайшли порушника у багажному відсіку фури

28-річний чоловік спробував нелегально перетнути кордон, сховавшись у фурі.

28-річний чоловік спробував незаконно перетнути кордон, сховавшись у багажному відсіку фури, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Подорожній знайшов перевізника через інтернет, який за 7 тисяч доларів США обіцяв надійний маршрут і комфортний перетин кордону. Водій вантажівки облаштував сховок у багажному відсіку фури для свого «клієнта». План порушника був виявлений і зірваний прикордонниками, які зупинили вантажівку на транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені».

Стосовно пасажира складено протокол про адміністративне правопорушення, а його справа скерована до суду. Водієві фури загрожує кримінальна відповідальність.

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