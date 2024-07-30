На границе Румынией нашли нарушителя в багажном отсеке фуры

28-летний мужчина попытался нелегально пересечь границу, спрятавшись в фуре.

28-летний мужчина попытался незаконно пересечь границу, спрятавшись в багажном отсеке фуры, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Путник нашел перевозчика через интернет, который за 7 тысяч долларов США обещал надежный маршрут и комфортное пересечение границы. Водитель грузовика обустроил тайник в багажном отсеке фуры для своего «клиента». План нарушителя был обнаружен и сорван пограничниками, которые остановили грузовик на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени».

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении, а его дело направлено в суд. Водителю фуры грозит уголовная ответственность.

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