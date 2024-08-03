Частині українців зменшать пенсію на 75%: кого торкнеться

Деяким пенсіонерам нараховуватимуть лише 25% від призначених пенсійних виплат.

Деяким українцям буде нарахована лише чверть пенсії від її звичайного розміру. Це стосується тих пенсіонерів, які перебувають на повному державному забезпеченні в соціальних установах. Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Відповідно до законодавства, таким пенсіонерам виплачується лише 25% призначеної пенсії, а іншу частину перераховують установі, де вона перебуває на повному державному утриманні. При цьому установа може використати перераховані гроші виключно на покращення умов для проживання у них пенсіонерів.

Якщо у родині пенсіонера є непрацездатні особи, їм може бути виплачено до 50% його пенсії. В такому випадку пенсіонер отримуватиме 25% своєї пенсії, а решту 25% отримає державна установи, в якій він перебуває на утриманні.

Також 50% державна установа отримує за перебування у ній дітей, яким призначено пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Решту половини перераховують на рахунок таких дітей у банках. Однак для дітей-сиріт, які перебувають на повному державному забезпеченні у соціальних закладах, вся сума їх пенсійних виплат надходить безпосередньо на їхні банківські рахунки.

Якщо пенсіонер не перебував у закладі, а перебував у лікарні або відпустці, протягом періоду від дати його вибуття до дати повернення включно йому виплачуватимуть пенсію у повному розмірі.

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