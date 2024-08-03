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Части украинцев снизят пенсию на 75%: кого коснется

12:47, 3 августа 2024
Некоторым пенсионерам будут начисляться только 25% от назначенных пенсионных выплат.
Части украинцев снизят пенсию на 75%: кого коснется
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Некоторым украинцам будет начислена всего четверть пенсии от ее обычного размера. Это касается пенсионеров, которые находятся на полном государственном обеспечении в социальных учреждениях. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Согласно законодательству, таким пенсионерам выплачивается только 25% назначенной пенсии, а остальную часть перечисляют учреждению, где оно находится на полном государственном содержании. При этом учреждение может использовать перечисленные деньги исключительно на улучшение условий проживания у них пенсионеров.

Если в семье пенсионера есть нетрудоспособные лица, им может быть выплачено до 50% его пенсии. В таком случае пенсионер будет получать 25% своей пенсии, а остальные 25% получит государственное учреждение, в котором он находится на иждивении.

Также 50% государственное учреждение получает за пребывание в нем детей, которым назначена пенсия в связи с потерей кормильца. Остальные половины перечисляют на счет таких детей в банках. Однако для детей-сирот, которые находятся на полном государственном обеспечении в социальных учреждениях, вся сумма их пенсионных выплат поступает непосредственно на банковские счета.

Если пенсионер не находился в заведении, а находился в больнице или отпуске, в течение периода с даты его выбытия до даты возвращения включительно будет выплачиваться пенсия в полном размере.

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