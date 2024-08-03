Медицинские осмотры работников: для кого обязательны

В Гоструде объяснили, кто из работников обязательно должен проходить медицинский осмотр.

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Государственная служба по вопросам труда напоминает, для каких категорий работников обязательно медицинское освидетельствование.

Медицинское освидетельствование обязательно для следующих категорий работников:

занятых на тяжелых работах;

работах с вредными или опасными условиями труда;

на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;

лиц до 21 года (независимо от профессии и вида деятельности).

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