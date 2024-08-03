Медицинские осмотры работников: для кого обязательны

Государственная служба по вопросам труда напоминает, для каких категорий работников обязательно медицинское освидетельствование.
Медицинское освидетельствование обязательно для следующих категорий работников:
занятых на тяжелых работах;
работах с вредными или опасными условиями труда;
на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;
лиц до 21 года (независимо от профессии и вида деятельности).
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