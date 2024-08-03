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Что празднуют 3 августа и какие памятные события произошли в этот день

09:41, 3 августа 2024
3 августа отмечается Международный день близнецов.
Что празднуют 3 августа и какие памятные события произошли в этот день
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В субботу, 3 августа, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Международный день близнецов. Ежегодно приходится на первые выходные августа. Этот день посвящен близнецам, близнецам, тройням и другим множественным рождением. Праздник был начат в 1976 году в городе Твинсбург, штат Огайо, США.

Также 3 августа отмечают Международный день блюза – основанный в 2013 году с целью чествования блюза – жанра, глубоко повлиявшего на мир музыки. День посвящен ознакомлению людей с историей блюза и чествованию его музыки.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день арбуза. Этот праздник посвящен одному из самых любимых летних фруктов, который известен своей сочностью и сладким вкусом.

Верующие чтят память святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Памятные события:

  • 1904 - Члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, которые вошли в священный город Лхаса в Тибете;
  • 1911 - Впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи;
  • 1912 - Турция предоставила ограниченную автономию Албании и разрешила преподавание в начальных школах на албанском языке;
  • 1922 - Радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было сымитировано стук дверей;
  • 1926 - На площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры;
  • 1949 - Вступил в силу Устав Совета Европы.
  • 1949 - В США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд;
  • 1957 - Под руководством Сергея Королева произведен запуск первой советской межконтинентальной ракеты Р-7;
  • 1960 - Нигер получил независимость от Франции;
  • 1990 - Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР;
  • 1992 - Прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см;
  • 1993 - 4-летняя американка Сидни Диттман стала самым молодым владельцем патента (ее изобретение называлось "Помощь для хватания круглой дверной ручки";
  • 2000 - Верховный суд Чили вынес постановление о лишении парламентской неприкосновенности Августо Пиночета;
  • 2014 - В провинции Юньнань (КНР) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли как минимум 150 человек, много разрушений, сильно повреждены коммуникации. Гипоцентр землетрясения зафиксирован на глубине 10 км.

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