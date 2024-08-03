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Що святкують 3 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:41, 3 серпня 2024
3 серпня відзначають Міжнародний день близнюків.
Що святкують 3 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У суботу, 3 серпня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Міжнародний день близнюків. Щорічно припадає на перші вихідні серпня. Цей день присвячений близнюкам, двійнятам, трійнятам та іншим множинним народженням. Свято було започатковане 1976 року в місті Твінсбург, штат Огайо, США.

Також 3 серпня відзначають Міжнародний день блюзу - заснований у 2013 році з метою вшанування блюзу - жанру, який глибоко вплинув на світ музики. День присвячений ознайомленню людей з історією блюзу та вшануванню його музики.

Крім цього, сьогодні святкують Всесвітній день кавуна. Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх фруктів, який відомий своєю соковитістю та солодким смаком. 

Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. 

Пам’ятні події:

  • 1904 - Члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті;
  • 1911 - Уперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Тріполі;
  • 1912 - Туреччина надала обмежену автономію Албанії та дозволила викладання в початкових школах албанською мовою;
  • 1922 - Радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;
  • 1926 - На площі Пікаділлі встановлено перші в Лондоні світлофори;
  • 1949 - Набув чинності Статут Ради Європи.
  • 1949 - У США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації та Національної баскетбольної ліги засновано Національну баскетбольну асоціацію (НБА), до складу якої увійшло 17 команд;
  • 1957 - Під керівництвом Сергія Корольова проведено запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7;
  • 1960 - Нігер отримав незалежність від Франції;
  • 1990 - Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР;
  • 1992 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см;
  • 1993 - 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався "Поміч для хапання круглої дверної ручки";
  • 2000 - Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;
  • 2014 - У провінції Юньнань (КНР) стався землетрус магнітудою 6,3. Загинули щонайменше 150 осіб, багато руйнувань, сильно пошкоджено комунікації. Гіпоцентр землетрусу зафіксовано на глибині 10 км.

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