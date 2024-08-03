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Кирило Буданов пояснив, чи може рф знищити українську енергосистему

09:23, 3 серпня 2024
Очільник ГУР Буданов зазначив, що енергосистеми радянського зразка максимально розгалужені.
Кирило Буданов пояснив, чи може рф знищити українську енергосистему
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Російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть серйозно ускладнити її роботу, проте повне знищення системи залишається малоймовірним. Про це повідомив  в ефірі телемарафону керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

Він заявив, що система енергетики має кілька ступенів захисту.

"Повністю її вони не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дублів йде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що ворог посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Тільки в рф пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив очільник ГУР.

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