Кирило Буданов пояснив, чи може рф знищити українську енергосистему

Очільник ГУР Буданов зазначив, що енергосистеми радянського зразка максимально розгалужені.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть серйозно ускладнити її роботу, проте повне знищення системи залишається малоймовірним. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він заявив, що система енергетики має кілька ступенів захисту.

"Повністю її вони не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дублів йде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що ворог посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Тільки в рф пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив очільник ГУР.

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