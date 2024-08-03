Кирилл Буданов объяснил, может ли рф уничтожить украинскую энергосистему

Глава ГУР Буданов отметил, что энергосистемы советского образца максимально разветвленные.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут серьезно усложнить ее работу, однако полное уничтожение системы остается маловероятным. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он заявил, что система энергетики имеет несколько степеней защиты.

"Полностью ее они не положат. Советская система была максимально разветвленная ​​и дублирована условно там три или четыре, или в определенных узлах дублей идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - сказал Буданов.

Он также отметил, что враг усиливает защиту своей энергетики на тот случай, если Украина начнет атаковать ее энергосистему в ответ.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Только в рф пошли по пути больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немного, пожалуй, некорректно будет", - заявил глава ГУР.

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