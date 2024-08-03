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Мужчину лишили водительских прав из-за управления в состоянии опьянения, но он все равно сел за руль: как его наказали

09:58, 3 августа 2024
Водитель должен заплатить штраф, также ему продлили запрет на управление транспортными средствами.
Мужчину лишили водительских прав из-за управления в состоянии опьянения, но он все равно сел за руль: как его наказали
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В Киевской области назначили наказание мужчине, который управлял автомобилем не имея водительских прав. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Как сообщается, в мае патрульная полиция составила протокол на водителя, управлявшего автомобилем «ВАЗ 217230» не имея права управления, так как постановлением Киевского районного суда г. Харькова от 25.10. В 2023 году он привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и наложен на него штраф с лишением права управлять транспортным средством на один год.

Кроме того, постановлением от 03.02.2024 водитель привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Несмотря на это, 11 мая в 00 час. 49 мин. на ул. Киевский Шлях, 1 в г. Борисполь водитель, будучи лишенным права управлять транспортным средством, осуществлял управление автомобилем «ВАЗ 217230», что свидетельствует о совершении им правонарушения по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством).

На судебное заседание он не явился, о времени и дате рассмотрения дела ему сообщили надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела и видеозапись с места происшествия, суд признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 2400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 40 800 гривен, с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет. Кроме того, мужчина заплатит судебный сбор в размере 605 гривен.

С полным текстом постановлений можно ознакомиться в ЕГРСР №359/4904/24, №953/9382/23.

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