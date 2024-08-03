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Чоловіка позбавили водійських прав через керування у стані сп’яніння, але він все одно сів за кермо: як його покарали

09:58, 3 серпня 2024
Водій має сплатити штраф, також йому продовжили заборону на керування транспортними засобами.
Чоловіка позбавили водійських прав через керування у стані сп’яніння, але він все одно сів за кермо: як його покарали
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На Київщині призначили покарання чоловіку, який керував автомобілем не маючи водійських прав. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Як повідомляється, у травні патрульна поліція склала протокол на водія, який керував автомобілем «ВАЗ 217230» не маючи права керування, так як постановою Київського районного суду м. Харкова від 25.10. 2023 року його притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та накладено на нього штраф із позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік.

Крім того, постановою від 03.02.2024 водія притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами ).

Не дивлячись на це, 11 травня о 00 год. 49 хв. по вул. Київський Шлях, 1 в м. Бориспіль водій, будучи позбавленим права керувати транспортним засобом, здійснював керування автомобілем «ВАЗ 217230», що свідчить про вчинення ним правопорушення за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

В судове засідання він не з’явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши письмові матеріали справи та відеозапис з місця події, суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 126 КУпАП  та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами  на строк  5 років. Крім того, чоловік сплатить судовий збір в розмірі 605 гривень.

З повним текстом постанов можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/4904/24, № 953/9382/23.

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