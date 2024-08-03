Практика судів
  1. В Україні

Фізособа зареєструвала індивідуальне підприємництво в іншій країні: чи є вона контролюючою особою

12:10, 3 серпня 2024
У податковій зазначили, що індивідуальне підприємництво не може бути контрольованою іноземною компанією у розумінні положень Податкового кодексу.
Фізособа зареєструвала індивідуальне підприємництво в іншій країні: чи є вона контролюючою особою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснили, чи є контролюючою особою у розумінні положень ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України фізична особа – резидент України, яка зареєструвала індивідуальне підприємництво в іноземній країні.

Зазначається, що контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що перебуває під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених ПКУ.

Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми власності. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.

Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України:

а) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відс., або

б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відс., за умови що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відс., або

в) окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Водночас пп. 39-2.1.3 ПКУ визначено, що під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або

б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.

З огляду на зазначене індивідуальне підприємництво не може бути контрольованою іноземною компанією у розумінні положень ст. 39-2 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд розглянув позов про блокування зарплатної картки працівника телемарафону за несплату штрафу, накладеного ТЦК

Зарплатну картку чоловіка було заблоковано внаслідок несплати штрафу ТЦК за порушення правил військового обліку, але він вважав, що має право на бронювання, бо є працівником телемарафону.

Межі дискреції ВККС у конкурсній процедурі добору на посаду судді не можуть бути неосяжними – позиція Верховного Суду

ВККС визнала порушенням відкриття кандидатом на сайті парламенту рішення КСУ під час іспиту в межах добору – Верховний Суд частково задовольнив позов проти ВККС.

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

В прокуратурах всіх рівнів не вистачає майже 1 500 прокурорів: що відомо

Особливо не вистачає прокурорів в прокуратурах на півдні та на сході країни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду