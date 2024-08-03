Физлицо зарегистрировало индивидуальное предпринимательство в другой стране: является ли оно контролирующим лицом

В налоговой отметили, что индивидуальное предпринимательство не может контролироваться иностранной компанией в понимании положений Налогового кодекса.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области объяснили, является ли контролирующим лицом в понимании положений ст. 39 экз. 2 Налогового кодекса Украины физическое лицо – резидент Украины, которое зарегистрировало индивидуальное предпринимательство в иностранной стране.

Отмечается, что контролируемой иностранной компанией признается любое юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или территории, которое признается находящимся под контролем физического лица – резидента Украины или юридического лица – резидента Украины в соответствии с правилами, определенными НКУ.

Юридическим лицом может признаваться корпоративное образование (объединение) или организация, наделенная правом владеть активами, иметь права и обязанности и осуществлять деятельность от собственного имени и независимо от учредителей, участников или формы собственности. Наличие у контролируемой иностранной компании статуса юридического лица признается в соответствии с законодательством его регистрации.

Контролирующим лицом является физическое лицо или юридическое лицо – резиденты Украины, являющиеся прямыми или опосредованными собственниками (контролерами) контролируемой иностранной компании.

Иностранная компания признается контролируемой иностранной компанией, если физическое лицо – резидент Украины или юридическое лицо – резидент Украины:

а) владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 50 проц., или

б) владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 10 проц., при условии что несколько физических лиц – резидентов Украины и/или юридических лиц – резидентов Украины владеют долями в иностранном юридическом лице, размер которых в совокупности составляет 50 и более проц. , или

в) отдельно или вместе с другими резидентами Украины – связанными лицами осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом.

В то же время пп. 39-2.1.3 НКУ определено, что под долей в иностранном юридическом лице понимаются корпоративные права, права в образовании без статуса юридического лица, в активы которого входит доля в юридическом лице, или какие-либо другие аналогичные права и/или правомочия, предоставляемые физическому или юридическому лицу право:

а) влияния на соответствующую долю голосов в высшем органе управления иностранного юридического лица (общем собрании акционеров, участников или другом аналогичном органе), и/или

б) на получение соответствующей части прибыли иностранного юридического лица и/или

в) блокирование решения о распределении части прибыли иностранного юридического лица и/или

г) на получение соответствующей части активов иностранного юридического лица в случае его ликвидации или прекращения.

В силу указанного индивидуального предпринимательства не может быть контролируемой иностранной компанией в понимании положений ст. 39-2 НКУ.

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