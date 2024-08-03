Дональд Трамп готов провести дебаты с Камалой Харрис 4 сентября: что известно

Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился на предложение телеканала Fox News провести дебаты с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис 4 сентября. Об этом пишет Reuters.

Ранее Трамп отверг предложение по дебатам, ведь, по его словам, "он лидирует в опросах", но через сутки передумал.

У себя в социальных сетях Трамп отметил, что дебаты состоятся 4 сентября в Пенсильвании, на площадке в районе, "которая еще будет определена".

Правила будут схожи с правилами дебатов с Джо Байденом. В то же время Трамп не исключает возможного отказа Харрис по поводу этой даты.

Отметим, что ранее Камала Харрис заявляла, что готова к дебатам с Трампом после того, как Fox News предложил дату 17 сентября. Однако впоследствии в штабе республиканца сказали, что Трамп не будет проводить прения, пока Демократическая партия официально не объявит ее кандидатом в президенты.

Нагадаємо, що Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от демократов.

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