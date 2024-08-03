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Дональд Трамп готовий провести дебати з Камалою Гарріс 4 вересня: що відомо

08:39, 3 серпня 2024
Дональд Трамп заявив, що домовився з телеканалом Fox News про проведення дебатів.
Дональд Трамп готовий провести дебати з Камалою Гарріс 4 вересня: що відомо
фото з відкритих джерел
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс 4 вересня. Про це пише Reuters.

Раніше Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів, адже, за його словами, "він лідирує в опитуваннях", але через добу передумав.

У себе в соціальних мережах Трамп зазначив, що дебати відбудуться 4 вересня у Пенсильванії, на майданчику в районі, "який ще буде визначено".

Правила будуть схожі на правила дебатів із Джо Байденом. Водночас Трамп не відкидає можливої відмови Гарріс щодо цієї дати.

Зазначимо, що раніше Камала Гарріс заявляла, що готова до дебатів з Трампом після того, як Fox News запропонував дату 17 вересня. Однак згодом у штабі республіканця сказали, що Трамп не буде проводити дебати, доки Демократична партія офіційно не оголосить її кандидатом у президенти.

Нагадаємо, що Камала Гарріс стала кандидаткою в президенти США від демократів.

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